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Укрепление нацвалюты или начало кризиса: журналисты выяснили, что будет с курсом гривни (видео)

11:47, 01 октября 2019
Финансы
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Украине необходима валюта, чтобы выплатить долги по кредитам / фото bank.gov.ua

Некоторые экономисты считают, что укрепление гривни - это начало большого кризиса. Откуда берутся такие тревожные прогнозы и почему, несмотря на снижение курса валюты, цены в маркетах не падают, разбирались журналисты программы "Гроши".

Эксперты объясняют, что курс снижается не из-за роста экономики, а из-за кредитов, которые берет украинское министерство финансов. 

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"Около 4 млрд долларов были влиты в наш рынок капитала", - объясняет экономист Александр Савченко. 

Украине необходима валюта, чтобы выплатить долги по кредитам, которые были взяты в предыдущее года. А потому государство продолжает продавать гособлигации.

По состоянию на сегодня портфель ценных бумаг, проданных Минфином достиг 100 млрд грн, а отдать придется на 16% больше. 

"Курс будет приближаться к 29-30 грн за доллар, - считает экономист Анатолий Амелин. При этом он отмечает, что кризис может начаться не ранее, чем через год. 

Он также отмечает, что доллар действительно подорожает к концу года, но сбережения лучше хранить в разной валюте. 

В то же время международная аналитическая компания Standard&Poor's прогнозирует курс 27 грн за доллар на конец 2019 года, 27,5 на конец 2020-го, 28 - в 2021 и 28,5 - в 2022.

Подробнее смотрите в сюжете программы "Гроши".

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Теги: #курс гривни#Гроши