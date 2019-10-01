Укрепление нацвалюты или начало кризиса: журналисты выяснили, что будет с курсом гривни (видео)

Международная аналитическая компания Standard&Poor's прогнозирует курс 27 гривень за доллар на конец 2019 года, 27,5 на конец 2020-го, 28 - в 2021 и 28,5 - в 2022.

Некоторые экономисты считают, что укрепление гривни - это начало большого кризиса. Откуда берутся такие тревожные прогнозы и почему, несмотря на снижение курса валюты, цены в маркетах не падают, разбирались журналисты программы "Гроши".

Эксперты объясняют, что курс снижается не из-за роста экономики, а из-за кредитов, которые берет украинское министерство финансов.

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"Около 4 млрд долларов были влиты в наш рынок капитала", - объясняет экономист Александр Савченко.

Украине необходима валюта, чтобы выплатить долги по кредитам, которые были взяты в предыдущее года. А потому государство продолжает продавать гособлигации.

По состоянию на сегодня портфель ценных бумаг, проданных Минфином достиг 100 млрд грн, а отдать придется на 16% больше.

"Курс будет приближаться к 29-30 грн за доллар, - считает экономист Анатолий Амелин. При этом он отмечает, что кризис может начаться не ранее, чем через год.

Он также отмечает, что доллар действительно подорожает к концу года, но сбережения лучше хранить в разной валюте.

В то же время международная аналитическая компания Standard&Poor's прогнозирует курс 27 грн за доллар на конец 2019 года, 27,5 на конец 2020-го, 28 - в 2021 и 28,5 - в 2022.

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