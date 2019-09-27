Доллар и евро рухнули на новые минимумы: свежие курсы НБУ

Официальный курс НБУ на 30 сентября: 100 USD – 2408,2809 гривни; 100 EUR – 2633,4552 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 30 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2408,2809 (27 сентября – 2418,6956)

100 EUR – 2633,4552 (27 сентября – 2645,5692)

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины сегодня к закрытию торгов установились на уровне 24,10/24,13 гривни/доллар, к евро - на уровне 26,35/26,38 гривни/евро.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу к доллару на прошлой неделе трижды обновляла трехлетний максимум, как и неделей ранее.

Как пояснили в Нацбанке, гривня укрепляется на фоне удешевления импорта нефти и газа при одновременно благоприятных условиях для экспорта из нашей страны.

Кроме того, продолжается рост IТ-отрасли, а нерезиденты выкупают значительные объемы гривневых государственных ценных бумаг.

Заместитель главы правления "Ситибанка" Владислав Сочинский в комментарии УНИАН высказал мнение, что ситуация на валютном рынке Украины останется благоприятной в ближайшие месяцы, и цена на доллар может опуститься ниже отметки в 24 гривни уже на следующей неделе.