НБУ и Минфин считают долю иностранцев на рынке гособлигаций безопасной

Мы будем иметь более волатильный рынок, но будем финансировать наш бюджет более безопасными инструментами, отметили в Нацбанке.

Национальный банк Украины и Министерство финансов считают текущую долю нерезидентов на рынке облигаций внутреннего госзайма около 12% безопасной с точки зрения стабильности финансовой системы страны.

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"Если смотреть на рынки, которые рядом, то 30-40% - это стандарт доли на развивающихся рынках, которую держат нерезиденты", - заявил правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца, выступая на Украинском финансовом форуме в Киеве.

Заместитель главы НБУ Олег Чурий согласился с этим утверждением: "У нас больше 70% долга - в иностранной валюте. Поэтому приход нерезидентов в гривне - это позитив".

В то же время он отметил, что приход нерезидентов сопровождается ростом волатильности на рынке.

"Поэтому мы будем иметь более волатильный рынок, но будем финансировать наш бюджет более безопасными инструментами", - добавил Чурий.