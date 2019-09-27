Суд отменил штраф «дочке» российского «Сбербанка» на 95 миллионов, НБУ обжалует решение

НБУ неоднократно применял к указанному банку меры воздействия за подобные рисковые финансовые операции в 2015 и 2017 годах.

Национальный банк Украины обжалует в апелляционном порядке сентябрьское решение Окружного административного суда Киева, согласно которому решение НБУ о наложении штрафа на украинскую дочернюю структуру российского государственного "Сбербанка" почти на 95 млн грн за рисковую деятельность было отменено.

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В пресс-службе регулятора сообщили, что в декабре 2018 года Нацбанк применил меры воздействия за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга по результатам соответствующей проверки к «Сбербанку», наложив на финучреждение штраф на 94,74 млн грн и издав письменное предупреждение.

В частности, регулятор выявил крупномасштабные финансовые операции на общую сумму более 3 млрд грн, характер и последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией безналичных средств в наличные и использованием документов, имеющих признаки поддельных и недействительных.

В пресс-службе подчеркнули, что НБУ неоднократно применял к указанному банку меры воздействия за подобные финансовые операции в 2015 и 2017 годах.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в декабре 2018 года применил меры воздействия за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга по результатам соответствующих проверок к пяти банкам, среди которых – «Сбербанк», который был оштрафован на 94,74 млн грн за ведение повторной рисковой деятельности на общую сумму более 3 млрд грн.

Также «Сбербанк» получил от регулятора письменное предупреждение за нарушение требований по идентификации клиентов - публичных деятелей; за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; несоблюдение порядка предоставления информации специально уполномоченному органу; нарушение порядка приостановления финансовых операций.

Справка УНИАН. Дочерний банк российского государственного «Сбербанка» в Украине работает на рынке страны с 2001 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов.

С марта 2017 года в отношении украинских дочерних структур российских госбанков действуют санкции, запрещающие вывод капитала в пользу материнских структур.