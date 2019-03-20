Украина продлила санкции против российских госбанков

В обновленном санкционном списке есть «Сбербанк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и компания «БМ-2018» - правопреемник отказавшегося от банковской лицензии «БМ Банка».

Введенное в действе указом президента Украины Петра Порошенко решение Совета национальной безопасности и обороны от 19 марта предполагает продление ограничительных мер в отношении украинских дочерних структур российских государственных банков.

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Как следует из приложения к указу, обнародованного на сайте главы государства, в обновленном санкционном списке есть «Сбербанк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и компания «БМ-2018» - правопреемник отказавшегося от банковской лицензии «БМ Банка».

Как и ранее, санкции предполагают запрет на выведение капиталов за пределы Украины в пользу связанных лиц.

Отмечается, что срок действия ограничительных мер - два года.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко указом № 82/2019 ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта «О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)». Санкции введены в отношении 294 юридических и 848 физических лиц.

Санкции в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, запрещающие вывод капитала в пользу материнских структур, действуют в Украине с марта 2017 года.