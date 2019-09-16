Нацбанк прогнозирует подписание в этом году новой программы с МВФ

По словам первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой, срок программы может составить 3 года, а объем будет ясен после анализа госбюджета на следующий год.

Национальный банк Украины сохраняет свой прогноз относительно заключения в этом году новой программы с Международным валютным фондом.

Читайте такжеУкраина хочет получить от МВФ $5 миллиардов по новой программе — Bloomberg

Об этом сообщила журналистам первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

«Мы действительно ожидаем, что до конца года программа будет подписана», - сказала Рожкова.

По ее словам, для этого нужно интенсивно поработать оставшиеся полторы недели с миссией, которая в том числе будет анализировать бюджет, а после потребуется одобрение Совета директоров МВФ.

«Если оптимистично и очень сильно работать, а мы к этому готовы, то до конца года мы ожидаем, что это будет», - добавила Рожкова.

Также она отметила, что еще рано говорить о параметрах программы, но предположила, что ее срок составит 3 года, а объем будет ясен после анализа госбюджета на следующий год.

Как сообщал УНИАН, очередная оценочная миссия МВФ начала свою работу в Киеве. По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, правительство начинает переговоры с Фондом о новой программе, рассчитывая на ее старт к концу года.

В Национальном банке оценивали потенциальный объем новой программы в 5-10 миллиардов долларов и прогнозировали получение первых двух миллиардов до конца года.

Министр финансов Оксана Маркарова заявляла о том, что новая программа может стать последней, так как в дальнейшем наша страна сможет обходиться без поддержки МВФ.

По оценкам опрошенных УНИАН экспертов, Украина будет просить МВФ о новой программе расширенного финансирования EFF (Extended Fund Facility) объемом от 6 до 20 млрд долл. сроком от 2 до 4 лет.