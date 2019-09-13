Зеленский: нужно бороться с «экономическими вампирами», которые боятся дневного света
11:05, 13 сентября 2019Финансы
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По словам президента, без стабильного и стремительного экономического роста невозможно бороться с бедностью.
Экономика должна выйти из тени для своего роста – Зеленский / фото president.gov.ua
Одним из главных факторов роста экономики Украины должна стать её детенизация.
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Об этом во время 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Невозможно бороться с бедностью без стабильного и стремительного экономического роста. Для этого экономика Украины должны выйти из тени, как бы этому не противодействовали, извините за такое сравнение, экономические вампиры, которые боятся дневного света. Монополии, рейдерство и контрабанда должны стать в Украине словами-архаизмами. А право частной собственности – священным правом», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, целью нового Кабмина является рост ВВП Украины минимум на 40% в ближайшие пять лет.
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