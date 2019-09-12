Повышение зарплаты педагогам на 20-70% еще надо сделать реальным – министр образования

По словам Анны Новосад, сейчас продолжается работа и с премьер-министром, и с Министерством финансов, как сделать так, чтобы это реализовали.

С января 2020 года украинские педагоги должны получить повышение зарплаты от 20 до 70%.

Такое решение принял Кабмин за две недели до начала парламентских выборов, пишет Украинская правда. Жизнь.

Читайте такжеРеформа образования в Украине: новая глава МОН назвала два главных приоритета

Анна Новосад, глава Министерства образования и науки Украины во время пресс-конференции 12 сентября рассказала, что окончательного решения, как будут реализовывать постановление, пока что нет.

"Постановление, которое приняли на заседании правительства 10 июля, подписали в последний день работы правительства. По расчетам Министерства финансов, ее выполнение с 1 января потребует 45 миллиардов дополнительных средств из государственного и местного бюджетов. Поэтому сейчас мы работаем и с премьер-министром, и с Министерством финансов, как сделать так, чтобы мы это реализовали", – рассказала Новосад.

Министр добавила, что до конца месяца должна представить согласованную позицию того, как сделать такие обещания реалистичными.