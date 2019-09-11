"Укрзализныця" разместила еврооблигации почти на $100 миллионов

По словам главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова, компания внедряет политику модернизации, вслед за вагонами и локомотивами будет инвестировать в развитие инфраструктуры.

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" разместила еврооблигации на сумму почти 100 миллионов долларов, увеличив общий выпуск евробондов до 600 миллионов долларов.

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Как сообщила пресс-служба Мининфраструктуры, конечный срок погашения дополнительного выпуска – 2024 год с эффективной ставкой 7,292% годовых.

"Сегодня между Укрзализныцей и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в присутствии Министра инфраструктуры Владислава Криклия подписано рамочное соглашение, согласно которому 70% из привлеченных 100 миллионов долларов США будут направлены на модернизацию железнодорожной инфраструктуры международных транспортных коридоров TEN-T",- говорится в сообщении.

Отмечается, что еще 30% средств компания направит на обновление средств диспетчерской сигнализации и связи, а также на совершенствование системы контроля железнодорожного трафика.

По словам главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова, компания внедряет политику модернизации, вслед за вагонами и локомотивами будет инвестировать в развитие инфраструктуры.

"С нашими партнерами из ЕБРР принято решение частично обновить железнодорожное полотно транспортных коридоров TEN-T, через которые проходит около 80% всех транзитных грузов. Кроме того, мы берем на себя обязательства также обновить устройства диспетчеризации и связи", - цитирует пресс-служба Кравцова.

Также, по словам руководителя компании, благодаря этим мерам "Укрзализныце" удастся привлечь дополнительные транзитные грузы, уменьшить время прохождения их по территории Украины и, как следствие, увеличить финансовые поступления компании.

"В ближайшее время "Укрзализныця" и ЕБРР планируют согласовать план имплементации соглашения, которым будет определен полный перечень проектов модернизации. "Закупка материалов будет проводиться по правилам ЕБРР. Это гарантирует, что процесс будет максимально прозрачным. Участниками тендера могут быть как резиденты Украины, так и нерезиденты Украины. Это позволит привлечь к закупке широкий круг участников. Все работы мы планируем выполнить в 2020 году своими силами, для этого у нас есть и человеческие, и технические ресурсы", - отметил Кравцов.

Как сообщал УНИАН, в начале июля 2019 года "Укрзализныця" впервые после шестилетнего перерыва привлекла финансирование с международного рынка капитала на 500 миллионов долларов США. Ставка купона по бондам является самым низким с 2011 года среди квазисуверенных заемщиков из Украины.

В начале января 2018 года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписал соглашение с Мининфраструктуры и "Укрзализныцей" о выделении привлеченного под госгарантии 150 миллионов евро кредита на электрификацию железнодорожного направления Долинская - Николаев - Колосовка. Общая стоимость проекта электрификации этого железнодорожного направления оценивается в размере до 367,9 миллиона евро. Средства планировалось взять у международных кредиторов в размере 300 миллионов евро, а остальную сумму - за счет собственных средств госкомпании. Завершить электрификацию планировалось до 2021 года.

Справка УНИАН. ЕБРР является самым крупным международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране в 1993 году Банк взял на себя совокупные обязательства по предоставлению почти 12,1 миллиарда евро в рамках около 400 проектов.