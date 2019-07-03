Появились подробности выпуска евробондов "Укрзализныци"

Средства от размещения еврооблигаций будут направлены на погашение УЗ второй части бридж-кредита "Ощадбанка" и беспроцентного займа от "Фининпро" в августе 2019 года, на амортизацию евробондов 2016 года в сентябре 2019 года, на частичное погашение долгов "Укрзализныци" в валюте.

Инвестиционная компания Dragon Capital и J.P. Morgan выступили совместными букраннерами и совместными лид-менеджерами для "Укрзализныци" при размещении еврооблигаций на сумму 500 миллионов долларов с доходностью 8,25% и сроком погашения в июле 2024 года.

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Об этом сообщила пресс-служба Dragon Capital.

"Книга заявок достигла пика в примерно 2,5 миллиарда долларов (с 5-кратной переподпиской) при количестве поданных заявок от более чем 175 инвесторов. Данная транзакция является первым размещением в "твердой валюте" для квази-суверенных заемщиков из Украины с 2013 года, а также выпуском с самым низким купоном среди квази-суверенных заемщиков из Украины с 2011 года", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что средства от размещения еврооблигаций будут направлены на погашение "Укрзализныцей" второй части бридж-кредита "Ощадбанка" и беспроцентного займа от "Фининпро" в августе 2019 года, на амортизацию евробондов 2016 года в сентябре 2019 года, на частичное погашение долгов "Укрзализныци" в валюте, а также на капитальные расходы и финансирование рабочего капитала.

Как сообщал УНИАН, 2 июля "Укрзализныця" завершила процедуру прайсинга евробондов на сумму 500 миллионов долларов, которые будут размещены сроком до 2024 года под 8,25% годовых.

Справка УНИАН. "Укрзализныця" - публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евроазиатском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.