Тарифный экзамен для нового правительства. Снизить "коммуналку" или уйти

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул «ультиматум» новому правительству: если Кабмин не урегулирует проблему высоких тарифов на коммунальные услуги, то с ним придется попрощаться.

«Задача есть, поставлена новому правительству - они должны показать модель. И если модель не будет уменьшать коммуналку, будем прощаться с правительством. Все, что они смогут, они сделают. Вопрос не в том, какая цена коммуналки, вопрос в том, какой процент от того, что получает человек - пенсии или зарплаты - он платит за коммуналку… Не может человек платить за коммунальные услуги 50, 60, 70, 80 или 90 процентов суммы, которую получает. Ну, просто не может. Умрет человек. Зачем мы работаем, для кого, зачем эти сложные экономические формулы? То есть, они (новое правительство) знают мою позицию и что-то готовят», - сказал Зеленский.

Премьер-министр Алексей Гончарук подтвердил, что правительство активно работает над вопросом снижения коммунальных тарифов.

«Составляющей, которая влияет на уровень жизни человека, являются тарифы. Мы сейчас думаем, как быстрее решить эту проблему. Цифры в платежке должны быть ниже, мы над этим работаем», - сказал он, добавив, что, в первую очередь, нужно поднять экономику – за 5 лет ВВП должно вырасти до 40%.

Также, чтобы снизить тарифы и сделать их прозрачными, необходимо решить проблему энергоэффективности. Эта тема несколько лет кряду озвучивается как неотложная реформа, но воз и ныне там. Модернизация оборудования, чем напрямую должны заниматься облгазы и газсбыты, генерирующие и распределительные компании, фактически заморожена. Из 100 гривен поступлений на обновление производств выделяется, по факту, лишь 30 гривен.

В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды решили активизировать работу в этой сфере.

«Главный наш приоритет - энергоэффективность. У нас в стране есть такое понятие как энергетическая бедность. Если мы будем продолжать нагрузку на платежки, мы не вырвемся из круга бедности», - заявил глава ведомства Алексей Оржель.

Вторая сторона вопроса – поднять благосостояние людей, чтобы они могли безболезненно оплачивать тарифы. Именно на этом, по словам Оржеля, и делали акцент как премьер-министр, так и президент.

«Премьер-министр и президент призвали приложить все усилия для роста экономики, чтобы люди могли позволить себе платить за энергоуслуги... Поэтому приоритет - это энергоэффективность. Энергоэффективность - это драйвер роста экономики», - отметил министр.

«Коммунальные» риски

Все вышесказанное украинскими чиновниками – плановые приоритеты. Но преградой для их реализации является ряд очень значимых факторов, которые имеют непосредственное отношение к тарифообразованию. Причем большую долю в этой формуле занимает газ, вернее, его цена. И есть несколько рисков для ее повышения.

Первый – вероятность прекращения Россией транзита газа через нашу газотранспортную систему с 1 января 2020 года в связи с завершением действующего контракта. Это - около 3 миллиардов долларов потерь для госбюджета и невозможность реверса газа, что делает нереальным снижение тарифов. Судьба нового договора остается под вопросом. Позиции сторон кардинально противоположные. Украина настаивает на подписании нового долгосрочного договора по европейским правилам и с фиксацией максимального объема транзита, плюс оплата «стокгольмских» долгов. Россия же предлагает продолжить действующий договор с учетом мировой по решению Стокгольмского арбитража, то есть, предлагает простить «Газпрому» 2,7 млрд долга, или заключение краткосрочного договора – пока не заработают ее обходные трубопроводы. Переговоры в трехстороннем формате Украина-Россия-ЕС должны состояться в скором времени. Правда, они уже не раз срывались по вине нашей северной соседки.

Гончарук заявил, что сейчас новое правительство формирует свою позицию на газовых переговорах. Но подробностей не конкретизировал.

«Нам, конечно, необходимо добиться долгосрочного контракта о транзите. Для этого нужно хорошо поработать», – сказал премьер, добавив, что для перехода на европейские правила его подписания необходимо завершить анбандлинг «Нафтогаза» (реструктуризация компании) в течение ближайших недель.

Альтернативой, в случае срыва подписания «транзитного» контракта, сейчас рассматриваются поставки американского сжиженного газа.

«Единственный выход - диверсифицировать поставки. Поэтому следующим шагом является возможность доступа к сжиженному газу из других стран, прежде всего из США», - заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

Во время визита Зеленского в Польшу было подписано трехстороннее – Украина-Польша-США - соответствующее соглашение. Но такой выход из ситуации подразумевает подорожание голубого топлива. И снова несет в себе «тарифные» риски.

Миссия выполнима

Эксперты уверяют, что рисовать страшилки слишком рано, все не так уж плохо. И для снижения тарифов есть механизмы.

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко считает, что заявление президента Зеленского относительно тарифов нужно рассматривать в двух ракурсах: сначала рекламно говорится об их снижении, но потом отмечается, что нужно сделать их оплату для населения безболезненной, а для этого надо убрать коррупционную составляющую, дабы тарифы стали прозрачными согласно европейской практике.

«И я с этим на двести процентов согласен. Ни для кого не секрет, что в так называемых инвестиционных программах облгазов, облэнерго, большей части генерирующих компаний, из 100 гривен, поступающих от оплаты услуг, не более 60 гривен выделяются на реальную модернизацию оборудования или ремонт. Все остальное – неофициальная прибыль собственников этих компаний. На эти средства закупались отели, виллы, яхты, футбольные клубы и прочее. Регулятор закрывал на это глаза, как и правоохранительные органы. То есть, люди воруют, причем нагло, а отрасль является недоинвестированной. Если новая власть переломит ситуацию, что подразумевает радикальные изменения правил игры в отрасли, то снижение тарифов и стабилизация энергосферы будут базироваться на продуктивности и эффективности нового оборудования, установленного благодаря инвестициям и модернизации. К примеру, когда заменяют старый котел, потери на котором составляли 50%, на новый энергоэффективный, то потери сокращаются до 10%. Пользователю уже не надо оплачивать 40% улетучившегося в воздух топлива. Отсюда и снижение платежки, даже если тариф останется на прежнем уровне», - подчеркнул эксперт.

Также, по его мнению, необходимо предусмотреть государственную поддержку для тех украинцев, для которых оплата коммуналки чрезмерно тяжела. Харченко напомнил, что в своем последнем интервью Зеленский откровенно признался, что власть не собирается опускать тарифы, а хочет сделать так, чтобы люди не отдавали половину своего заработка за коммуналку.

Что касается поставок сжиженного газа из США через Польшу, то, по словам эксперта, в данном случае речь вряд ли идет о закупках стратегических объемов.

«Во-первых, через Польшу мы много сжиженного газа закупить не можем. У поляков общий объем терминала 5 млрд кубометров в год. И мы можем выбрать 2,5 млрд кубометров, максимум. Хотя такой механизм может быть очень выгодным. Летом в США на сжиженный газ очень сильно падают цены. Им некуда его продавать. К примеру, у азиатов вовсе нет хранилищ, у Европы – свои контракты. Поэтому в летний период закупать дешевый сжиженный американский газ и закладывать его в хранилища – выгодно. Нынешняя летняя ситуация с падением цен на голубое топливо как раз и состоялась из-за давления дешевого американского газа на рынок Европы. Плюс - падение потребления в теплый период. То есть, идея, предложенная властью, – правильная и социально ориентированная, но, при этом, рыночная реформа», - прокомментировал ситуацию Харченко.

Относительно будущих газовых переговоров и риска замораживания транзита российского топлива, эксперт оценил позицию Гончарука как совершенно верную - украинским максимумом должно быть подписание долгосрочного контракта с большими объемами на основании европейских принципов. При условии: газ получаем на восточной границе и дальше передаем европейскому потребителю.

«Считаю, что премьер наш интерес совершенно правильно артикулирует. Интерес россиян – вообще не транспортировать газ через нашу ГТС, для чего они и строят «Северный поток-2». И этот интерес не экономический, а политический. Когда сталкиваются две стратегии - украинская экономическая и российская политическая, то результат спрогнозировать сложно. Даже несмотря на то, что, вероятнее всего, в этом году старт «Северному потоку-2» дан не будет, несмотря на все уверения «Газпрома». Итоги трехсторонних газовых переговоров зависят от большого количества факторов, в том числе политических, не имеющих непосредственного отношения к газу, что не дает возможности сделать прогноз», - резюмировал Харченко.

Несколько иного мнения придерживается президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар. По его мнению, заявление Зеленского - из разряда популистских.

«Сейчас курс на местные выборы, поэтому и звучат такие заявления, которые могут ласкать слух потребителю, то есть электорату, но будут заводить в тупик экономические преобразования, и не только в энергосекторе, в том числе его перевод на рыночные рельсы. А в этом случае тарифы не должны быть жестко зафиксированными на низком уровне. Снизить тарифы, конечно, можно, действуя административными методами. А дальше начинаются проблемы. Это - хорошо для потребителя, но у производителей и газодобытчиков, распределителей не будут сводиться концы с концами. К тому же, снижение тарифов приведет к сокращению объемов наполнения госбюджета. Конечно, если власти удастся реализовать планы - пресечь контрабанду, навести порядок в таможенном хозяйстве, вернуть капиталы, выведенные олигархами в офшоры, обложить более высокой ставкой рентной платы ахметовские ГОКи, которые экспортировать железорудное сырье, - тогда вопрос, связанный с поступлениями в бюджет сумм от тарифов в энергосекторе, будет не таким острым. Но решить перечисленные задачи невозможно за ближайшие несколько месяцев. Если не найти компенсаторов доходов бюджета от падения налоговых поступлений от энергосектора, то это приведет к риску снижения социальных статей госказны», - пояснил Гончар.

Что касается заявления президента о том, что, вне зависимости от уровня тарифов, украинцы не должны тратить до 90% заработанных средств на коммуналку, Гончар обращает внимание, что повысить благосостояние населения за несколько месяцев также невозможно.

«И еще один момент, который не озвучил президент, - а что делать с субсидиями? Если хотят снизить тарифы, то нужно отменять субсидии. И тогда бы это была честная позиция с точки зрения бюджетной политики. Ведь говорить о неподъемных тарифах, когда половина населения получают субсидии, наивно. А субсидии и тарифы нужно рассматривать во взаимосвязи», - напоминает эксперт.

Кроме того, по его словам, президенту вовсе не стоит говорить о тарифах, поскольку он не та фигура во власти, которая занимается хозяйственной деятельностью: «Это выглядит как навязывание своей воли правительству».

Гончар убежден, что пока ситуация с вероятностью прекращения транзита российского газа с 1 января 2020 года не будет сказываться на тарифах. «Нафтогаз» успешно завершает закачку 20 млрд кубометров газа в хранилища, благодаря чему Украина спокойно пройдет зиму. Газ закупался на европейском рынке по летним оптимальным ценам. А если вдруг возникнет проблемная ситуация, к примеру, слишком холодная зима, то, вероятно, в страну пойдут поставки сжиженного американского газа, о чем шла речь во время визита Зеленского в Польшу.

«Этот газ, конечно, более дорогой. Но не нужно рисовать какие-то страшные картинки по этому поводу. Закупки будут делаться в объеме пару танкеров в виде экспериментальных поставок. Объемы будут небольшими и ценовой погоды они не сделают. Тарифы не должны подняться. А если зима будет теплой, то в хранилищах останется предостаточно газа, который потом будут продавать по сбросовым ценам», - подчеркнул эксперт.

Что касается транзитных переговоров, то, по мнению Гончара, премьер правильно делает, что не раскрывает украинскую переговорную позицию. Безусловно, нашей стране нужен долгосрочный контракт, но не любой ценой.

«Причем, главная переговорная позиция будет за «Нафтогазом», потому что не премьер или президент, а именно компания будет подписывать будущий договор. И в НАК понимают, что к чему. Российская сторона хочет сделать очередной трюк, как это было во времена президентов Кучмы, Ющенко и Януковича. Дескать, «Нафтогаз» не переговороспособен, поэтому нужно решение на высшем политическом уровне. Пока они нашу «верхушку» считают не совсем компетентной в этом вопросе, поэтому именно в такой способ хотят решить все свои проблемы. Но заявление нашей власти должно быть четким – подписание контракта возможно только после того, как «Газпром» выплатит 2,7 млрд долларов по обязательствам, установленным Стокгольмским арбитражем. Только потом можно начинать отношения с «Газпромом» с чистого листа», - подытожил Гончар.

Принять «тарифное» решение новое правительство, по поручению президента Владимира Зеленского, должно в ближайшее время. Кроме того, в сентябре планируются и очередные «транзитные» переговоры. Да и первый танкер с американским сжиженным газом в экспериментальном режиме планируется «зафрахтовать» в конце октября – начале ноября. И ответ на вопрос – станет ли украинцам легче оплачивать коммуналку – получим очень скоро.

Нана Черная