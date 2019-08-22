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Кабмин уволил замминистра финансов Градиля

14:34, 22 августа 2019
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом говорится в распоряжении правительства от 21 августа №637-р, опубликованном на сайте Кабмина. 

«Освободить Градиля Андрея Ивановича от должности заместителя министра финансов Украины», - говорится в документе. 

Причины увольнения и информация о назначении преемника не указаны. 

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в феврале 2017 года назначил заместителем министра финансов Андрея Градиля, имеющего обширный опыт работы в коммерческих банках и структурах Национального банка Украины.

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Теги: #Минфин#Кабмин