Кабмин уволил замминистра финансов Градиля

Причины увольнения и информация о назначении преемника не указаны.

Кабинет министров Украины уволил с занимаемой должности заместителя министра финансов Андрея Градиля. Читайте такжеКабмин уволил Власова с должности и. о. главы Фискальной службы Об этом говорится в распоряжении правительства от 21 августа №637-р, опубликованном на сайте Кабмина. «Освободить Градиля Андрея Ивановича от должности заместителя министра финансов Украины», - говорится в документе. Причины увольнения и информация о назначении преемника не указаны. Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в феврале 2017 года назначил заместителем министра финансов Андрея Градиля, имеющего обширный опыт работы в коммерческих банках и структурах Национального банка Украины.

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