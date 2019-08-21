Кабмин дал старт работе новой налоговой службы

Государственная фискальная служба прекратит свою работу после полноценного запуска новой Таможенной службы, для чего также на уровне правительства необходимо передать таможенные функции от ГФС в Таможенную службу.

Кабинет министров Украины одобрил распоряжение, согласно которому возложил полномочия и выполнения функции администрирования налогов с Государственной фискальной службы (ГФС) на новосозданную Государственную налоговую службу (ГНС), тем самым дав старт работе новому ведомству.

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Как сообщил УНИАН председатель Налоговой службы Сергей Верланов, соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании правительства и вступит в силу с момента опубликования документа.

По его словам, принятие распоряжения стало возможным после выполнения всех мероприятий по созданию новой службы, в частности, проведения государственной регистрации, утверждения структуры, штатного расписания аппарата и сметы, перевода из ГФС в ГНС 30% работников на уровне центрального аппарата и территориальных органов.

«Мы прошли нелегкий путь бюрократических процедур и согласований. Важно, что нам удалось сделать этот переходный, турбулентный период передачи полномочий максимально незаметным и безболезненным для бизнеса и, надеюсь, дальнейшая ежедневная работа новой налоговой будет так же незаметной для добросовестных налогоплательщиков», - сообщил Верланов.

Также глава Налоговой службы добавил, что Государственная фискальная служба прекратит свою работу после полноценного запуска новой Таможенной службы, для чего также на уровне правительства необходимо передать таможенные функции от ГФС в Таможенную службу.

«Моя задача как руководителя - изменить отношение налоговой системы к предпринимателям, чтобы каждый видел в новой ГНС партнера и помощника. Для этого Налоговая должна стать открытой службой, которая слышит, понимает и защищает интересы честного бизнеса. Должна стать местом, где предоставляются сервисы, где побуждают людей заниматься предпринимательством и делают этот процесс легким и доступным", - добавил Верланов.

В свою очередь, на странице Министерства финансов в сети Facebook со ссылкой на главу министерства Оксану Маркарову отметили, что реорганизация Фискальной службы позволит создать новые налоговую и таможенную службы европейского образца.

"Мы успешно провели половину работ по разделению ГФС, что вместе с глубоким реформированием обоих новых служб является одним из приоритетов Минфина... Надеюсь, что в ближайшее время мы так же эффективно пройдем этап отделения Государственной таможенной службы, после чего обе структуры начнут выполнять свои функции в соответствии с их стратегиями, активно привлекать профессиональных людей через прозрачные конкурсы, в результате чего мы получим налоговую и таможню европейского образца", - приводятся в сообщении слова Маркаровой.

Справка УНИАН. Кабинет министров в декабре 2018 года принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

По итогам конкурсного отбора главы налоговой службы Кабмин 8 мая назначил ее руководителем Сергея Верланова, ранее занимавшего пост заместителя министра финансов Украины.

Конкурс на должность главы таможенной службы с середины апреля текущего года был заблокирован решением Окружного административного суда Киева по иску народного депутата из фракции «Блок Петра Порошенко» Андрея Антонищака.

После разблокирования конкурса 5 июля Кабмин назначил первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова руководителем Государственной таможенной службы.