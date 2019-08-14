Гривня сдает позиции после укрепления накануне - свежие курсы НБУ

Официальный курс НБУ на 15 августа: 100 USD – 2524,9317 гривни; 100 EUR – 2824,8936 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 15 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2524,9317 (14 августа – 2514,6160)

100 EUR – 2824,8936 (14 августа – 2821,9021)

Сегодня, 14 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,24/25,27 гривни/доллар, что на 10 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро находятся на уровне 28,19/28,20 гривни/евро, что на 6 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.