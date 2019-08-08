«Альфа-Банк» сменил генерального менеджера

Иван Свитек решил покинуть банк в октябре 2019 года.

Пост генерального менеджера «Альфа-Банка» (Украина) занял Рафал Ющак, с 2015 года занимавший должность управляющего директора банка в Беларуси.

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Как сообщила пресс-служба банка, с апреля 2019 года он входит в состав наблюдательного совета «Альфа-Банка» (Украина).

Отмечается, что Ющак имеет более 22 лет стажа на руководящих должностях в различных банковских учреждениях, включая польский банк PKO Bank Polski и «Первый украинский международный банк».

Также сообщается, что новый генеральный менеджер сменит на посту Ивана Свитека, решившего покинуть объединенный «Альфа-Банк» (Украина) и «Укрсоцбанк» в октябре 2019 года по завершению проекта консолидации банковских активов группы ABH Holdings в Украине и юридического слияния двух украинских структур.

В банке напомнили, что Свитек возглавил команду «Альфа-Банка» в феврале 2017 года, а с февраля 2018 года стал председателем правления входящего в состав группы «Укрсоцбанка».

Справка УНИАН. «Альфа-Банк» (Украина) работает на рынке Украины с 2001 года и входит в десятку крупнейших финучреждений по объему активов. Банк является частью международного консорциума «Альфа-Групп».

Холдинговая компания ABH Holdings S.A., владеющая «Альфа-Банком», в январе 2016 года подписала соглашение с итальянской банковской группой UniCredit Group о покупке 99,9% акций «Укрсоцбанка», а в конце октября 2016 года стороны заявили о завершении сделки.