Украинские банки с начала года закрыли 60 отделений

По состоянию на 1 апреля самая крупная сеть отделений у банков "Ощадбанк", "ПриватБанк", "Райффайзен Банк Аваль".

Украинские банки в первом квартале сократили количество действующих структурных подразделений на 60 – до 8,449 тысячи по состоянию на 1 апреля 2019 года.

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Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, наибольшее количество отделений закрыли "Ощадбанк" (41), "Альфа-Банк" (12) и "Укрсоцбанк" (10).

По состоянию на 1 апреля самая крупная сеть отделений в Украине у банков "Ощадбанк" (2589), "ПриватБанк" (2013), "Райффайзен Банк Аваль" (502).

Как сообщал УНИАН, украинские банки в 2018 году сократили количество действующих структурных подразделений на 980 – до 8,509 тысячи по состоянию на 1 января 2019 года.