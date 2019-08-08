Президент ожидает, что Рада осенью примет закон о концессии

По словам президента, это даст возможность государству безопасно работать с частным сектором.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что Верховная Рада осенью примет в целом законопроект о концессии.

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Об этом он сказал в ходе украинско-турецкого бизнес-форума в рамках официального визита главы Украинского государства в Турцию.

"Осенью мы принимаем закон о концессии, что позволит государству безопасно работать с частным сектором, с частными компаниями", - заявил он.

"Будем очень рады видеть турецкие компании как действительно надежных партнеров в наших проектах. Заходите своим капиталом, своим опытом, своими технологиями", - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, в апреле прошлого года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №8125 "О концессии", предусматривающий возможность применения концессии в любой сфере хозяйственной деятельности и внедряющий прозрачную процедуру принятия решения о выборе концессионера.

Законопроектом предусматривается четкое разграничение регулирования концессии и других форм осуществления государственно-частного партнерства, единая процедура инициирования и принятия решения об осуществлении государственно-частного партнерства.

Также документ предусматривает внедрение прозрачной процедуры выбора концессионера, возможность привлечения советников и независимых экспертов для подготовки проектов государственно-частного партнерства в форме концессии, дополнительные гарантии для концессионеров и кредиторов, в частности, концессионным договором предусмотрено право замены концессионера, упрощение процедур выделения земельных участков для проектов государственно-частного партнерства в форме концессии.

Кроме того, предусматривается возможность передачи разрешения споров, возникающих в связи с выполнением концессионного договора, в международный коммерческий или инвестиционный арбитраж, возможность инициирования концессии потенциальным концессионером, четкий механизм контроля и мониторинга за выполнением концессионных договоров.