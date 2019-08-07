Половина россиян имеет непогашенные кредиты - исследование

На сегодня в России около 55-58 миллионов заемщиков с действующими кредитами.

Более половины россиян (51%) имеют непогашенные кредиты, и это на 6% меньше, чем два года назад (57%).

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Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.

При этом, как указывается в исследовании, в ближайшие 6 месяцев большинство сограждан не планируют кредитных займов или покупок в кредит (84%).

Напомним, что в середине июля эксперты Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) представили результаты своих подсчетов, согласно которым примерно 58 миллионов россиян имеют хотя бы один кредит, а это составляет почти 40% всего населения России или две трети экономически активных россиян.

"На сегодня в России около 55-58 миллионов заемщиков с действующими кредитами. Учитывая, что к экономически активному населению относится чуть более 75 миллионов граждан, то нетрудно посчитать, что кредит есть практически у каждого", - заявил президент НАПКА Эльман Мехтиев.

При этом, на его взгляд, "рассуждая о закредитованности, стоит рассматривать множество факторов в совокупности, таких как платежная нагрузка, количество кредитов на заемщика, динамика доходов в соотношении с расходами".

Между тем, предупреждал в июле глава Минэкономразвития (МЭР) РФ Максим Орешкин, в сфере потребительского кредитования в России вырос "пузырь".

"Наши оценки говорят о том, что в 2021 году она в любом случае взорвется, мы до 2022 года ее уже не дотянем", - подчеркнул министр.

По его словам, правительство готово помочь тем из граждан, кого затронет этот взрыв. "Набор предложений есть, будем их обсуждать в правительстве и с Центробанком", - отметил Орешкин.