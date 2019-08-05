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Эксперт рассказал, когда доллар может вырасти до 30 гривень

09:38, 05 августа 2019
Финансы
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Иллюстрация / REUTERS

«Время, когда стоит ожидать этой ситуации, - третья декада октября и первая декада ноября текущего года», - прогнозирует международный экономический эксперт, председатель ОО «Национальный интерес Украины» Игорь Гарбарук, передают "Факты".

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Нынешнее же укрепление украинской национальной валюты, по его словам, имеет исключительно спекулятивную основу: «На Украину обратили внимание международные валютные спекулянты, которые, воспользовавшись ситуацией, массово скупили облигации внутреннего государственного займа».

Спекулянты обменяли доллары на гривны и купили ценные бумаги. А ближе к концу года ожидается обратный процесс - погашение облигаций и обмен украинской валюты на доллары, что и приведет к росту курса американской валюты.

«Установление на уровне 17% Нацбанком учетной ставки обеспечит владельцам ОВГЗ сверхприбыль», - считает Игорь Габарук.

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Теги: #доллар#курс валют