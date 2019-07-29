"ПриватБанк" продает 7 нефтебаз за миллиард гривень

На продажу выставлены нефтебазы в Кировоградской, Хмельницкой, Житомирской и Сумской областях.

Крупнейший банк Украины "ПриватБанк" продает через торговую площадку OpenMarket (госпредприятие "Система электронных торгов арестованным имуществом" (СЕТАМ)) 7 нефтебаз за 1 миллиард гривень, сообщила пресс-служба государственного предприятия СЕТАМ.

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Согласно сообщению, на продажу выставлены нефтебазы в Кировоградской, Хмельницкой, Житомирской и Сумской областях.

"Нефтебазы имеют большую площадь и мощности по хранению, все - в рабочем состоянии. Лоты являются привлекательным предложением для крупных розничных сетей", - цитирует пресс-служба генерального директора СЕТАМ Виктора Вишнева.

Справка УНИАН. Государственное предприятие "Система электронных торгов арестованным имуществом" (СЕТАМ) – электронная площадка для проведения торгов имуществом, арестованным Государственной исполнительной службой Украины. Предприятие работает с 26 октября 2015 года. В экспериментальном режиме предприятие работало с 1 мая 2014 года в Киеве, Киевской, Львовской и Винницкой областях. Позже эксперимент расширили на Черниговскую, Запорожскую, Одесскую, Ивано-Франковскую и Харьковскую области. Сейчас система работает на всей территории Украины.

В сентябре 2017 года СЕТАМ изменило название электронной площадки для торгов на OpenMarket.