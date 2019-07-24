Швейцарские банки начали доплачивать заемщикам за кредиты

В Нацбанке Швейцарии уже на протяжении нескольких лет установлена отрицательная процентная ставка, как и в банках Швеции, Дании и Японии.

Некоторые банки Швейцарии начали выдавать кредиты институциональным заемщикам по отрицательной ставке, передает Bloomberg. В частности, речь идет о Zuger Kantonalbank и Grisons cantonal bank (GKB).

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«В отдельных случаях мы предоставляем краткосрочные кредиты по нулевой или отрицательной ставке для институциональных клиентов», — сказала представитель Zuger Kantonalbank. Во второй кредитной организации также пояснили, что предоставляют такие кредиты тем, кто берет большую сумму на короткое время, передает РБК.

При этом ставки в банках кантонов Цюрих, Женева и Берн остаются на уровне выше нуля, указывает агентство.

Отмечается, что процентная ставка Национального банка Швейцарии установлена на уровне минус 0,75%. Кредитные организации страны вынуждены доплачивать Центробанку за хранение избыточных средств. Отрицательные ставки также установлены в банках Дании, Швеции и Японии.

Нацбанк Швейцарии уже несколько лет сохраняет процентную ставку на отрицательном уровне. Стоимость швейцарского франка остается высокой, а инфляция — низкой.

В Дании Национальный банк впервые ввел отрицательную процентную ставку в 2012 году, чтобы сохранить курс своей валюты. В 2016 году The Wall Street Journal писала, что датчанин, вместо того чтобы платить проценты по кредиту, взятому 11 лет назад, в последнем квартале получил от банка $38 из-за отрицательной процентной ставки по кредиту.

По данным Realkredit Danmark, крупнейшего ипотечного кредитора страны, годом ранее у него было 758 заемщиков с отрицательными ставками по ипотеке. Издание указывало, что негативная сторона этой ситуации заключается в том, что банки не платят проценты по большинству вкладов, поэтому граждане вкладываются в недвижимость. Однако, как отмечала газета, в случае чрезмерного роста инвестиций на рынке недвижимости, стране может грозить финансовый кризис.