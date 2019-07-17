Фонд гарантирования опубликовал новый список должников банков-банкротов

Обнародованный на сайте Фонда гарантирования список содержит должников 49 обанкротившихся банков.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц на своем сайте обнародовал обновленные данные обо всех заемщиках, руководителях и бывших акционерах неплатежеспособных банков, которые должны вернуть долги согласно решению судов.

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В пресс-службе Фонда гарантирования сообщили, что данный перечень содержит сведения по состоянию на 1 июля обо всех должниках (как физических, так и юридических лицах), независимо от размера их задолженности, которые на эту дату не погасили сумму долга в полном объеме, определенную к взысканию судебными решениями.

"Учитывая то, что одной из функций Фонда является продажа прав требования к должникам банков, и после продажи права требования Фонд не получает информацию о его состоянии от новых кредиторов, такие должники не включаются в списки, опубликованные Фондом", - уточнили в пресс-службе.

Список содержит должников 49 обанкротившихся банков.

Справка УНИАН, В течение 2014-2017 годов 96 банков в Украине утратили платежеспособность. Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, переданных в управление Фонда гарантирования в этот период, составила почти 90 млрд грн.

Для выплат своим вкладчикам Фонд гарантирования в течение 2014-2016 годов получил у Министерства финансов кредиты на общую сумму 59,6 млрд грн, а также у НБУ - на сумму более 20 млрд грн.

Впервые Фонд опубликовал список должников неплатежеспособных банков на своем официальном сайте в марте 2019 года и обновляет данные ежеквартально.