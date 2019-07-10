Кабмин усовершенствовал механизм господдержки инвестпроектов

Уточнены основания для предоставления заключения госэкспертизы, а также сроки для её проведения.

Кабинет министров Украины принял инициированные и разработанные Министерством экономического развития и торговли изменения в порядок проведения экспертизы и отбора инвестиционных проектов, которым может быть оказана государственная поддержка в форме государственных гарантий.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

«Правительство уточнило основания для предоставления положительного или отрицательного заключения государственной экспертизы инвестиционных проектов, которым будет оказана государственная поддержка. Перечень критериев положительного или отрицательного заключения, который может быть предоставлен инвестиционному проекту, дополняется критериями соответствия требованиям законодательства, актуальности проекта, а также согласования в нем экологических, экономических и социальных интересов общества. Правительство также определило сроки проведения государственной экспертизы инвестиционных проектов в течение 40 рабочих дней со дня поступления документов», - сказано в сообщении.

По словам первого вице-премьер-министра Степана Кубива, принятое сегодня постановление сделает более прозрачным процесс предоставления государственных гарантий для реализации инвестиционных проектов, прежде всего – уменьшит количество бумаг при оформлении проектов, потому что не будет дублирования документов, представляемых для участия в отборе.

«Мы также совершенствуем процедуру экспертизы инвестиционных проектов, в частности, оценку рисков Министерством финансов Украины. И наконец, измененное постановление полностью соответствует принципам трехлетнего бюджетного планирования», - цитирует Кубива пресс-служба министерства.

В Минэкономразвития добавили, что принятое решение упрощает для заявителя процесс получения документа о корректности расчетов инвестиционного проекта. Вместо справки из банков, для которых не присущ такой вид деятельности, следует предоставить документ от потенциального кредитора, который планирует финансировать проект.

Принятые изменения предусматривают, что при принятии решения о предоставлении господдержки инвестиционным проектам будет учитываться наличие у субъекта хозяйствования задолженности перед государством по кредитам, привлеченным государством или под государственные гарантии, а также задолженность по выплате заработной платы своим работникам.

«В указанном постановлении правительство также учло изменения в Бюджетном кодексе Украины о необходимости учета рисков, связанных с предоставлением государственных гарантий инвестиционной деятельности (предельно допустимое отношение гарантированного государственного долга к ВВП и предельного объема предоставления государственных гарантий) при подготовке Бюджетной декларации», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 18 апреля утвердил основные направления бюджетной политики на 2019-2021 годы. В рамках проекта правительство намерено обеспечить сбалансированность и стойкость бюджетной системы, реализацию инвестиционных проектов и сохранить курс на финансовую децентрализацию.