Рост экономики Украины может ускориться до 3,2% - эксперт

По прогнозам гендиректора инвестиционной компании Dragon Capital Томаша Фиалы, по итогам 2019 года инфляция будет ниже 8%, а курс гривни составит 27,5 гривни/доллар.

Рост экономики Украины в 2019 году может ускориться до 3,2%, а инфляция ожидается ниже 8%.

Читайте такжеРост цен в Украине в июне замедлился до 9%

Такими прогнозами поделился генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital, глава набсовета Центра экономической стратегии (ЦЭС) Томаш Фиала в ходе подготовленной ЦЭС презентации ключевых инициатив для новой парламентской коалиции и правительства, которые будут способствовать устойчивому экономическому росту.

"У нас действительно макроэкономическая ситуация в Украине лучше, чем была 5 лет назад и более. Наша компания сделала вчера апгрейд макроэкономических показателей на этот год. Мы подняли прогноз по росту экономики благодаря росту внутреннего спроса с 2,7% до 3,2%. Также мы ожидаем, что инфляция упадет ниже 8%", - сказал Фиала.

Он сообщил о пересмотре прогнозного курса национальной валюты по итогам текущего года в сторону снижения до 27,5 гривни/доллар.

"Также мы сделали апгрейд по курсу. На конец текущего года ранее ожидали курс 29,7 гривни/доллар, сейчас ожидаем 27,5 гривни/доллар",- сказал Фиала, добавив, что такой улучшенный прогноз связан с улучшением текущего счета платежного баланса.

Эксперт подчеркнул, что для обеспечения экономического роста более быстрыми темпами Украине необходимо привлекать как внешние, так и внутренние инвестиции.

Как сообщал УНИАН, Государственная служба статистики Украины улучшила показатель роста реального ВВП Украины в первом квартале 2019 года до 2,5% в годовом выражении с 2,2% по оперативным оценкам.

В 2018 году рост экономики Украины ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и стал максимальным за последние 7 лет.