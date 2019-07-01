В Украине выросла минимальная пенсия

Пенсионеры с минимальным размером пенсий получат доплату в размере 67 грн.

Минимальная пенсия в Украине с 1 июля выросла до 1564 грн, а следующий перерасчет пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума в стране будет проведен в декабре этого года.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

«С 1 июля минимальная пенсия составит 1564 гривни. Таким образом, пенсионеры с минимальным размером пенсий получат доплату в размере 67 грн», - говорится в сообщении.

Также пресс-служба со ссылкой на слова заместителя председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирины Ковпашко сообщила, что многочисленными нормативными документами определен механизм постоянного повышения социальных стандартов граждан Украины. Это обычные плановые перерасчеты пенсий, которые касаются личных показателей людей (стажа, величины заработной платы). Перерасчет охватывает большую категорию граждан, а это почти 8,5 млн пенсионеров.

Отмечается, что следующий перерасчет пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума для граждан Украины состоится в декабре этого года.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 24 июня финализировал решение о повышении пенсий гражданам, имеющим большой стаж работы, но небольшие пенсии из-за небольших зарплат.

Уже с 1 июля женщины, имеющие стаж более 30 лет, и мужчины со стажем более 35 лет получат повышение пенсий. В среднем пенсия будет составлять не менее 2 тыс. грн, а в дальнейшем увеличение пенсий будет происходить в автоматическом режиме.