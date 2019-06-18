Нацбанк допускает дальнейшее снижение учетной ставки

Это может произойти в случае дальнейшего снижения инфляционного давления и улучшения ожиданий, отмечают в НБУ.

Члены Комитета Национального банка Украины по монетарной политике допускают продолжение цикла смягчения монетарной политики в случае дальнейшего снижения фундаментального инфляционного давления и улучшения инфляционных ожиданий.

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Об этом говорится в опубликованной на сайте регулятора выдержке из протокола заседания комитета от 5 июня, который рекомендовал правлению НБУ сохранить учетную ставку на уровне 17,5% годовых.

Отмечается, что предпосылками для смягчения монетарной политики являются благоприятная ситуация на рынке продуктов питания и снижение мировых цен на энергоносители, продолжение постепенного улучшения инфляционных ожиданий по результатам опросов, существенное замедление роста денежных переводов украинских заробитчан и, соответственно, снижение их роли в расширении потребительского спроса.

Кроме того, в монетарном комитете НБУ допускают вероятность получения финансирования от Международного валютного фонда в этом году, а также отмечают укрепление номинального и реального эффективных обменных курсов, что создает

предпосылки для снижения фундаментального инфляционного давления, однако и вызывает давление на платежный баланс.

"Отдельные члены комитета были настроены менее оптимистично относительно быстрого получения финансирование от МВФ, в частности, из-за неопределенности со временем формирования нового правительства и задержки в подготовке нового государственного бюджета. При таком сценарии в условиях пиковых выплат по внешнему государственному долгу осенью вероятным является усиление волатильности на финансовых рынках", - отмечается в документе.

Также актуальными, считают в НБУ, остаются и внешние риски, прежде всего возможность резкого снижения цен на сырьевых рынках вследствие эскалации торговых конфликтов в мире.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в июне сохранил учетную ставку на прежнем уровне - 17,5% годовых - после того, как в апреле снизил ее впервые за два года. По информации регулятора, это необходимо для предупреждения инфляционных рисков, которые усилились с момента принятия решения в апреле.

Инфляция в Украине в апреле 2019 года в годовом выражении ускорилась до 8,8%. Наибольший рост цен зафиксирован на овощи - 47,1%.