Курсы гривни от Нацбанка: евро и доллар значительно подешевели

Национальный банк на вторник, 11 июня, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,38 грн/долл., к евро – на уровне 29,81 грн/евро.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 11 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2637.5022 (10 июня – 2659.5721)

100 EUR – 2980.6412 (10 июня – 2998.1356)

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 10 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,31/26,33 грн/долл., что на 20 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находились на уровне 29,73/29,75 грн/евро, что на 28 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.