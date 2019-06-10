Нацбанк нарастил выкуп валюты на межбанке в 9 раз

На прошлой неделе регулятор не продавал валюту.

Национальный банк Украины на прошлой неделе – с 3 по 7 июня – нарастил выкуп валюты на межбанковском валютном рынке по сравнению с предыдущей неделей в 9 раз – до 102,7 млн долл.

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Согласно данным на сайте НБУ, на прошлой неделе регулятор не продавал валюту.

Также сообщается, что с начала года покупка валюты Нацбанком превысила ее продажу на 1,188 млрд долл., или в 6 раз.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в мае пополнил международные резервы Украины посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 160,6 млн долл. За месяц регулятор купил 203,6 млн долл., продал – 43 млн долл.