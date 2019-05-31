Суд 13 июня рассмотрит апелляцию Кабмина на приостановку конкурса по выбору главы таможни

В Минфине отметили, что украинский бизнес ожидает от властей полной перезагрузки фискальных органов и реформирования налоговой и таможенной систем.

Киевский апелляционный административный суд 13 июня рассмотрит апелляционную жалобу Кабинета министров на решение о приостановке конкурса по отбору руководителя Государственной таможенной службы (ГТС).

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Об этом сказано на странице Министерства финансов Украины в сети Facebook.

«Конкурс на руководителя Государственной таможенной службы заблокирован уже 43 дня… Ходатайство правительства о разблокировании конкурса было отклонено судом первой инстанции 25 апреля. Кабинет министров подал две апелляции, но их рассмотрения Киевским апелляционным административным судом придется ждать до 13 июня", - сказано в сообщении.

В сообщении отмечается, что украинский бизнес ожидает от властей полной перезагрузки фискальных органов и реформирования налоговой и таможенной систем.

«Надо четко осознавать: каждый день затягивания реформы - это подарок тем, кто злоупотребляет на таможне. Призываем честный бизнес и широкую общественность требовать ускорения рассмотрения дела по существу и разблокировки реформы», - добавили в Минфине.

Справка УНИАН. В декабре 2018 года Кабинет министров принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

Согласно Меморандуму по новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, процесс реорганизации ГФС планировалось завершить к концу апреля текущего года.

По итогам конкурсного отбора главы налоговой службы Кабмин 8 мая назначил ее руководителем Сергея Верланова, ранее занимавшего пост заместителя министра финансов Украины.

Конкурс на должность главы таможенной службы с 17 апреля заблокирован решением Окружного административного суда Киева по иску народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Андрея Антонищака.