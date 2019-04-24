НБУ перечислит в госбюджет 65 миллиардов прибыли за 2018 год

Соответствующий график перечисления части полученной в прошлом году прибыли регулятора в госбюджет будет согласован с Министерством финансов Украины.

Национальный банк Украины (НБУ) в текущем году перечислит в государственный бюджет часть прибыли за 2018 год в размере 64,88 миллиарда гривень.

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Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка со ссылкой на решение Совета НБУ, согласно которому была утверждена консолидированная финансовая отчетность регулятора за прошлый год.

"Прибыль к распределению Национального банка за 2018 год составляет 68,46 миллиарда гривень. Из этой суммы часть прибыли в объеме 3,57 миллиарда гривень будет направлена на увеличение общих резервов Национального банка… Другая часть в объеме 64,9 миллиарда гривень будет перечислена в госбюджет Украины в течение 2019 года", - сказано в сообщении.

Соответствующий график перечисления части полученной в прошлом году прибыли регулятора в госбюджет будет согласован с Министерством финансов Украины.

Согласно сообщению, чистый процентный доход НБУ после высвобождения резервов за прошлый год составил 34,9 миллиарда гривень, что на 22,8% меньше показателя за 2017 год.

В то же время, колебания валютных курсов повлияли на результаты деятельности Национального банка - в 2018 году результат от валютной переоценки впервые с 2013 года стал отрицательным и составил 2,2 миллиарда гривень, что связано с укреплением курса гривни к иностранным валютам.

Также сообщается, что положительный результат от переоценки долговых ценных бумаг к справедливой стоимости составил 6,7 миллиарда гривень против 2,7 миллиарда гривень в 2017 году.

В свою очередь, административные расходы Нацбанка и расходы, связанные с изготовлением банкнот, монет и другой продукции, в прошлом году составили 3,78 миллиарда гривень, что на 5,3% больше, чем в 2017 году.

Как сообщал УНИАН, работающие банки Украины в 2018 году получили 21,7 миллиарда гривень чистой прибыли, что является максимальным историческим показателем.

До этого в последний раз банковская система получила прибыль 4 года назад - в 2013 году - на уровне 1,4 миллиарда гривень.