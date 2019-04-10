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НБУ переоформил валютную лицензию еще одной сети обменников

14:30, 10 апреля 2019
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Как сообщается на сайте НБУ, компания стала 13 участником рынка обмена валют, переоформившим лицензию в рамках нового валютного законодательства.

В НБУ напомнили, что новая лицензия выдается бессрочно в отличие от прежней, выданной сроком на три года.

Справка УНИАН. С введением в действие с 7 февраля нового Закона "О валюте и валютных операциях" Нацбанк предоставил возможность упрощенного переоформления валютных лицензий всем участникам рынка обмена валют. Также новым законом предусмотрена возможность получения валютной лицензии операторами почтовой связи.

В конце марта Нацбанк выдал первые лицензии восьми небанковским финансовым учреждениям: "Альфа-Инвест Групп", "Финод", "Финансовый мир", "Конверсия", "Иноме Групп", "Смарт Финэксперт", "24 Онлайн", "Пост Финанс".

В начале апреля новые лицензии получили еще четыре небанковских финучреждения: "Финансовая компания Магнат", "Украинская финансовая группа", "Финансовая гарантия" и "Финансовая компания Партнер".

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Теги: #валютная лицензия