Нацбанк анонсировал новые смягчения на валютном рынке

Регулятор планирует отменить обязательную продажу валюты, ограничения на репатриацию дивидендов и на выдачу кредитов в гривне для покупки валюты.

Национальный банк Украины в рамках дальнейшего смягчения регулирования на валютном рынке планирует отменить обязательную продажу валюты, ограничения на репатриацию дивидендов и на выдачу кредитов в гривне для покупки валюты.

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«Мы для себя выделили основные первоочередные ограничения, которые планируем снимать. Это те ограничения, которые негативно влияют на бизнес-климат - операции по экспорту-импорту и относительно прямых инвестиций из-за рубежа, - заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий в ходе дискуссии о валютной либерализации в Украине, организованной Центром экономической стратегии. - Необходимо прежде всего отменить обязательную продажу – это один из наших следующих шагов, полностью отменить лимиты на максимальную сумму репатриации дивидендов за границу. Мы собираемся снимать ограничения на выдачу кредитов в гривне для покупки валюты».

Справка УНИАН. В Украине с 7 февраля действует новый закон о валюте, предполагающий ослабление почти тридцати ограничений на валютном рынке.

В том числе увеличение предельного срока расчетов по экспортно-импортным контрактам и разрешение свободно использовать счета юридических лиц за рубежом и счета нерезидентов в банках Украины.

Кроме того, отменены индивидуальные лицензии на валютные операции, разрешена оnline-покупка валюты физическими лицами, а лимит на валютные переводы за рубеж без открытия счетов для физлиц повышен в 10 раз.

Бизнес получил возможность репатриировать дивиденды за 2018 год в пределах 7 млн евро в месяц и покупать валюту день в день без предварительного резервирования средств.

Помимо этого, с 1 марта норма обязательной продажи валюты экспортерами снизилась до 30% с 50%.