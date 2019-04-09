Олег Бахматюк: по делу моих банков у НАБУ конфликт интересов

НАБУ три с половиной года назад возобновило дело по эпизоду рефинансирования на 1,2 миллиарда гривень, что является правовым беспределом, ведь это дело уже была расследовано более четырех лет назад.

Бизнесмен Олег Бахматюк, владелец одного из крупнейших украинских агрохолдингов "Укрлендфарминг", рассказал о конфликте интересов НАБУ по делу о рефинансировании его банков.

В интервью УНИАН бизнесмен заявил, что Национальное антикоррупционное бюро три с половиной года назад возобновило дело по эпизоду рефинансирования на 1,2 миллиарда гривень, что является правовым беспределом, ведь это дело уже была расследовано более четырех лет назад. Ним занимались Следственное управление полиции, Служба безопасности Украины под наблюдением прокурора. Дело насчитывала десятки-сотни томов, было проведено тысячи допросов, и дело было процессуально закрыто. "Но это полный правовой беспредел, они не имели на это права, - рассказал Олег Бахматюк. - Это прямое нарушение закона "маски-шоу стоп".

Олег Бахматюк рассказал, что НАБУ спровоцировали конфликт интересов в этом деле: "Появляется некая Ирэна Росс (представитель ГО "Фонд спасения проблемных вкладчиков"), которой полностью управляют детективы НАБУ, и инициирует возобновление дела. Ирэна Росс является шантажисткой, она требовала деньги в обмен на свое внимание к моей личности. Сейчас сбежала в Европу под поручительство одного из народных депутатов, который так же плотно сотрудничает с НАБУ. И они фактически спровоцировали конфликт интересов, в результате которого в дело снова вынужден был вмешаться генеральный прокурор".

Бизнесмен возмущается, что для НАБУ презумпция невиновности не работает. "Кредит рефинансирования из банка не выходил, об этом были составлены акты. Приведенные факты - это внутренние банковские проводки. Я встречался с руководством НАБУ несколько раз, хотел донести объективную ситуацию, но потом понял, что понимания нет. Три с половиной года расследуется дело. Чем больше мы идем навстречу, тем шире и шире становится материал. Открытость воспринималась как слабость, и мы начали отвечать через своих юристов. И на каком-то этапе это уже перешло в личный конфликт, который ничем не обоснован".

Бизнесмен рассказал, что ровно через четыре дня после того, как генпрокурор Луценко изменил подследственность дела, детектив НАБУ открывает новое уголовное дело против "ВиЭйБи Банка" при той же фабуле, с той же формулировкой: "Теперь живут два одинаковых дела: одно подследственное Генеральной прокуратуре, другое - НАБУ. То есть эта песня бесконечная. И мы не имеем возможности защититься законным путем".

Олег Бахматюк - владелец банков "ВиЭйБи Банк" и "Финансовая инициатива", которые были одними из крупнейших получателей рефинансирования от Национального банка в 2014 году. Бахматюк выдвинул предложение по выплате кредита на условиях реструктуризации кредита и ожидает ответа от НБУ.

Также Бахматюку принадлежит группа компаний "Укрлендфарминг". "Укрлендфарминг" производит 1% ВВП страны и создал 30 тысяч рабочих мест во всех регионах Украины.