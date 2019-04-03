Поступления единого соцвзноса выросли на 23%

Только в марте поступления ЕСВ увеличились на 21,8% - до 21,31 млрд грн.

Поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) в январе-марте 2019 года составили 61,32 млрд грн.

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Как свидетельствуют данные на сайте Государственной казначейской службы Украины, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года поступления ЕСВ выросли почти на 11,54 млрд грн, или на 23,2%.

В частности, только в марте поступления ЕСВ составили 21,31 млрд грн, что на 21,8%, или на 3,81 млрд грн превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Как сообщал УНИАН, по данным Госказначейства, поступления ЕСВ в январе-феврале 2018 года составили 49,79 млрд грн.

По данным Государственной фискальной службы Украины (ГФС), по итогам 2018 года поступления ЕСВ увеличились по сравнению с 2017 годом на 26,1%, или на 47,2 млрд грн, до 228 млрд грн.