С начала года запасы угля на складах частных ТЭС увеличились на 81%, в то время как на складах государственных ТЭС этот рост составил лишь 14%.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики.

Согласно этим данным, за период с 31 декабря 2021 г. по 18 января 2022 г. общие запасы угля на складах всех украинских ТЭС выросли на 245 тыс. т. – с 435 до 680 тыс. т или на 56%.

В то же время, рост запасов топлива на складах ТЭС частной ДТЭК Энерго с начала года увеличились на 223 тыс. т. – с 276 тыс. т до 499 тыс. т или на 81%.

Запасы же угля на ТЭС государственной "Центрэнерго" и на Славянской ТЭС выросли на 22 тыс. т. – со 159 до 181 тыс. т. или на 14%.