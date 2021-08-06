"Обход системы это не решение", - заявил депутат.

Народный депутат Алексей Мовчан заявил, что инициатива исполнительного директора группы "Нафтогаз" Отто Ватерландера отказаться от системы ProZorro при закупках компании НАК "Нафтогаз Украины" вызывает вопросы относительно его соответствия занимаемой должности.

Об этом нардеп написал в Facebook, комментируя инициативу стороны Ватерландера отказаться от системы ProZorro при проведении некоторых закупок.

"Тот факт, что "Нафтогаз" в последнее время крупные закупки проводит вне системы ProZorro, в ручном режиме отбирая участников, заслуживает внимания общественности и правоохранительных органов. Беспокойство также вызывает тот факт, что вы говорите, что игнорирование системы ProZorro это нормально. Более того, вы критикуете правление НАКа за то, что оно будто бы мешает проводить "трансформацию закупок". Я, как председатель подкомитета по вопросам публичных закупок Комитета Верховной Рады готов обсуждать проблемы закупок и искать законодательный способ их решения. Но обход системы это не решение. Наблюдательные советы, сформированные по принципам OECD, не могут обходить другие принципы, которые проповедуют OECD, а именно прозрачность в закупках. Это нелогично и вызывает вопросы о соответствии их занимаемым должностям", - отметил депутат.

Ранее исполнительный директор группы "Нафтогаз" Отто Ватерландер заявил, что отказ компании от системы Prozorro объясняется необходимостью трансформации закупок.

Автор: Иван Бойко