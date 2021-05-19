Елена Проценко

Реакцией нескольких крупнейших АЗС на правительственное решение об установлении предельного уровня торговой надбавки на дизельное топливо и автомобильные бензины стало временное прекращение реализации топлива «премиального» класса. Причиной таких вынужденных шагов, по словам представителей АЗС, стала убыточность реализации «премиум» топлива с учетом ограничения его цены.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прокомментировало ситуацию и отметило, что правительственное постановление от 14.05.2021 №474 не касается премиального топлива, а только марок, которые являются товарами «существенной социальной значимости».

Государство имеет право регулировать цены на бензин марок А-92, А-95 и дизельное топливо (на период действия карантина)

После полученных разъяснений, АЗС возобновили продажу горючего "премиального" класса. Но давайте выясним, имеет ли право государство регулировать цены на бензин и каким образом?

Закон Украины «О ценах и ценообразовании» возлагает полномочия по государственному регулированию цен (в том числе, путем установления предельных уровней торговой надбавки) на Кабинет министров Украины. При этом, указанный закон предусматривает, что государственные регулируемые цены могут вводиться на товары, которые имеют существенную социальную значимость».

Перечень "товаров, которые имеют существенную социальную значимость" сформирован правительством еще в апреле 2020 года, на период действия карантина (постановление КМУ от 22.04.202 № 341). К таким товарам отнесен бензин марок А-92 и А-95, дизельное топливо.

Как видим из законодательных положений, государство (Правительство) имеет право регулировать цены на топливо, однако исключительно на бензин марок А-92, А-95 и дизельное топливо (на период действия карантина).

Другой вопрос (видимо, риторический), являются ли такие государственные регулируемые цены экономически обоснованными, то есть соответствует ли цена на товар затратам на его производство, продажу (реализацию) и прибыль от его продажи (реализации).

"Ручное" регулирование цен свидетельствует о непрозрачности государственной регуляторной политики и непредсказуемости решений государственных органов власти

Конечно, закон устанавливает определенные номинальные гарантии для субъектов в том случае, если государственные регулируемые цены (на бензин) будут ниже экономически обоснованного размера. В таком случае субъект может получить возмещение разницы между такими размерами за счет средств бюджета (если источники для такого возмещения заложены в бюджете). Но механизм и сроки получения такого возмещения - это уже совсем другая история.

Субъекты хозяйствования могут обжаловать в судебном порядке правительственное постановление, в частности на тех основаниях, что государственные регулируемые цены ниже экономически обоснованного размера.

На мой взгляд, такое «ручное» регулирование цен свидетельствует о непрозрачности государственной регуляторной политики и непредсказуемость решений государственных органов власти, а также негативно отражается на рынке в целом, поскольку наносит хозяйствующим субъектам убытков и создает благоприятную почву для развития теневого бизнеса.

Елена Проценко, старший юрист юридической группы LCF

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