Глава МИД назвал развитие водородной энергетики очень серьезным инструментом европейской интеграции Украины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что в будущем водородная энергетика должна заменить в Европе российский газ и экономически связать Украину и Европейский Союз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал во время онлайн-брифинга.

"Безусловно, сейчас все мы с вами живем новостями, посвященными газу - цена на газ, "Северный поток-2", транзит через Украину, развитие альтернативных путей транспортировки газа, контракт наших венгерских соседей с Россией", - сказал Кулеба.

"И это действительно важно, но нужно думать не только о сегодня, но и о завтра. И думать о том, каким образом создать новые возможности для Украины в завтрашнем дне для того, чтобы укрепить ее энергетическую безопасность, общую безопасность и экономическую. И я убежден, что такую возможность нам предоставляет водород", - подчеркнул Кулеба.

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Он сказал, что "развитие водородной энергетики в Украине является не просто источником создания альтернативного источника энергии, а большим европейским политическим проектом, который способен кардинально изменить расклад сил и силу альянсов на европейском континенте".

"В перспективе, если Украина не упустит свой шанс, а я лично буду прилагать все усилия, чтобы этого не произошло... Например, Украина в отношениях с Германией может занять то место, которое сейчас занимает Россия, когда речь идет о поставках газа. И мы ни в коем случае не должны рассматривать водород как сугубо экономический проект... Поставки водорода потребителям в странах Европейского Союза - это большой политический проект и на самом деле очень серьезный инструмент европейской интеграции Украины, потому что он способен связать в неразрывный узел экономики Украины и стран Европейского Союза", - подчеркнул Кулеба.

Глава МИД напомнил, что недавно Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" подписала с немецким RWE соглашение о сотрудничестве по поставкам в Германию водорода, четыре оператора газотранспортных систем Украины, Германии, Словакии и Чехии представили совместную инициативу Центрально-европейский водородный коридор, когда в то же время Евросоюз активно развивает водородную инфраструктуру.

Переход Украины на водород: что известно

В Министерстве энергетики начата работа по оценке возможностей украинской газотранспортной системы, необходимых инвестиций для ее модернизации, чтобы обеспечить транспортировку водорода в страны ЕС.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина намерена в среднесрочной перспективе транспортировать в страны Европейского Союза водород, используя мощности своей газотранспортной системы.

Министерство энергетики в ближайшее время разработает стратегию водородной экономики Украины и регуляторное поле для запуска рынка водорода в нашей стране.

Водородная стратегия является неотъемлемой частью Европейского зеленого соглашения. Эта масштабная инициатива призвана превратить Европу в первый климатически нейтральный континент к 2050 году. Еврокомиссия отдельно выделяет Украину как приоритетного партнера в развитии водородной энергетики, учитывая ее природные ресурсы, взаимосвязанность инфраструктуры и технологическое развитие.

В июне Министерство энергетики Украины присоединилось к Европейскому альянсу по чистому водороду.

Автор: Виталий Саенко