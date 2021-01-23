 Витренко призвал срочно отсоединиться от энергосистем России и Беларуси / фото УНИАН

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко заявил, что одной из его главных задач на посту будет отсоединение Украины от энергосистемы с РФ и Беларусью.

Об этом он заявил в программе одной из телепередач, пишет "Громадське".

"Нам нужно срочно отсоединяться от объединенной энергосистемы с Беларусью и с РФ, объединяться с европейской системой. И это как раз будет одной из главных моих задач, чтобы мы были частью Европы, нормального рынка, где нет произвола монополистов, где есть нормальная прозрачная цена", - заявил он.

Также Витренко отметил, что это "будет в интересах Украины, нашей энергетической безопасности, а энергетическая безопасность – это национальная безопасность".

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Автор: Олег Давыгора