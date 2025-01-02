Украинцев призывают поддерживать энергосистему.

В пятницу, 3 января, в Украине не планируют применять графики отключения электроэнергии.

Соответствующие данные от Национальной энергетической компании "Укрэнерго" появились в приложении "Киев Цифровой". Отмечается, что сейчас в энергетической системе страны достаточно электроэнергии, поэтому завтра отключений света не планируется:

"Чтобы помогать энергосистеме, стоит укротить домашних пожирателей электроэнергии с 17:00 до 23:00 и с 6:00 до 11:00. В пиковые часы старайтесь не включать лишнего - так вы поддержите энергосистему и получите более приятные счета за коммуналку".

К "пожирателям" электроэнергии относят электроплиту, стиральную машину, бойлер и кондиционер. Также энергетики советуют выключать из розеток приборы, которыми вы не пользуетесь.

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Состояние энергосистемы Украины

Ранее украинский министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что 2024 год был самым сложным за все время полномасштабной войны. По его словам, оккупанты применяют для ударов по критической инфраструктуре все типы оружия, которое имеют.

Напомним, в декабре по всей Украине заработали новые графики почасовых отключений. В "Укрэнерго" сообщили, что это должно способствовать более равномерному распределению ограничений между областями.

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