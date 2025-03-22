Вечерние прайс-кэпы на рынке электроэнергии требуют пересмотра в соответствии с европейской практикой. Об этом заявил член НКРЭКУ Руслан Слободян во время обсуждения регулирования цен на электроэнергию на заседании Комитета по энергетике ВРУ.

"Относительно вечернего, то там действительно вечером цены где-то возле этого показателя иногда приближают... И действительно нам надо двигаться в том направлении, которое сейчас есть в Европе. И действительно быть готовыми к тому, что должны быть отрицательные цены на этом рынке", - отметил Слободян.

В то же время, по его словам, стоит рассмотреть возможность пересмотра подходов к прайс-кэпам и в другие периоды года.

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В частности, Руслан Слободян отметил, что не следует отвергать предложение отменить верхние и нижние прайс-кэпы во время весенне-осеннего периода.

"По моему мнению, эту идею точно не стоит отвергать. Подумаем, посчитаем", - сказал он.

Напомним, на заседании 4 декабря Нацкомиссия начала процедуру пересмотра предельных цен на энергорынке, но окончательного решения пока не приняли. Члены энергетического Комитета Рады и ряд экспертов призвали членов НКРЭКУ немедленно отменить эти ограничения, поскольку они являются основной причиной недостаточного импорта электроэнергии из Европы в условиях дефицита.