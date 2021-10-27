Тепловые электростанции "ДТЭК Энерго" по состоянию на 11:00 среды работают 27 энергоблоками, в то время как на государственных ТЭС нагрузку несут 3 из 23 блоков, а Славянская ТЭС "Донбассэнерго" вовсе остановлена.

Об этом свидетельствуют данные НЭК "Укрэнерго".

Единственной ТЭС в стране, которая работает всеми имеющимися энергоблоками – ДТЭК Добротворская ТЭС (Львовская область). Станция несет нагрузку 410 МВт, задействовав все доступные мощности.

Бурштынская ТЭС, покрывающая потребности Бурштынского энергоострова и частично ОЭС Украины работает 9 из 12 блоков, еще один находится в резерве и ждет команды диспетчера.

5 и 4 энергоблока соответственно работают на Кураховской и Запорожской ТЭС компании "ДТЭК Энерго". Остальные станции работают в режиме 1-2 энергоблока.

Как сообщалось, летом 2021 году украинские ТЭС столкнулись с дефицитом угля из-за невозможности его закупки ввиду аномально низких цен на электроэнергию.

Ситуация с ценами на электроэнергию стабилизировалась в августе 2021 года. Частные компании начали активно контрактовать уголь по импорту, в свою очередь государственные ТЭС по-прежнему испытывать острый дефицит угля.

ДТЭК импортировал порядка 300 тыс. т, обеспечив работу своих ТЭС. В середине октября ДТЭК начал экстренные отгрузки в адрес государственных ТЭС "Центрэнерго" и частной "Донбассэнерго", предоставив ими около 50 тыс. т для недопущения их остановки.

Автор: Иван Бойко