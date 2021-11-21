Уголь предназначен для нужд государственных ТЭС "Центрэнерго".

В Украину прибыло первое из семи судов с углем из США и Колумбии.

Об этом сообщает пресс-служба энергетического холдинга ДТЭК, который законтрактовал соответствующие объемы топлива.

Отмечается, что судно класса "Панамакс" причалило в порт "Южный" и предназначено для нужд государственных теплоэлектростанций (ТЭС) "Центрэнерго". Объем первой поставки составляет 60,5 тыс. т.

По информации компании, ДТЭК договорился с международными поставщиками об импорте в Украину 7 судовых партий с углем. Речь идет о 5 поставках из США и 2 - из Колумбии. Объем каждой судовой партии составляет от 40 до 75 тыс. т. Суммарный объем договорных поставок, предусмотренных для покрытия потребностей украинских ТЭС, составляет почти 470 тыс. т.

Читайте такжеПоставки электроэнергии из Беларуси в Украину возобновлены: названа причинаОжидается, что все судовые партии прибудут в Украину в течение ноября 2021 - января 2022 года. Следующие партии ожидаются в конце ноября, 4 декабря и 1 января. Все они предназначены для нужд ТЭС "ДТЭК Энерго".

По информации пресс-службы, помимо судовых поставок, компания импортирует уголь из Польши. В августе "ДТЭК Энерго" подписало два соглашения на поставку совокупно 340 тыс. т. энергетического угля из Польши.

Как сообщал УНИАН, с 1 ноября Российская Федерация остановила экспорт энергетического угля в Украину. Кроме того, РФ заблокировала поставки угля в Украину из Казахстана.

3 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что пройти зимний период планируется за счет отечественной атомной энергетики. Также он отметил, что правительство координирует закупку угля, а Минэнерго активизирует его собственную добычу. По данным Минэнерго, Украина имеет контракты на поставку угля из Польши, Казахстана и Южно-Африканской Республики.

Компания ДТЭК Рината Ахметова зафрахтовала 7 кораблей с углем для обеспечения украинских ТЭС топливом в осенне-зимний период. По словам президента Владимира Зеленского, этим углем будет полностью закрыта потребность энергетической отрасли до конца года.

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Автор: Анна Бредихина