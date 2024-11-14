По состоянию на начало ноября в Украине создано дополнительно около 900 МВт дополнительной резервной генерации, распределенной по регионам.

Об этом говорится в сообщении Государственной инстанции энергетического надзора Украины.

"По информации от областных военных администраций, сейчас критическая инфраструктура обеспечена альтернативными индивидуальными источниками питания на достаточно высоком уровне. Около 900 МВт мощности таких источников энергии уже сегодня установлены на объектах критической инфраструктуры", - отметил руководитель Госэнергонадзора Анатолий Замулко.

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Эта дополнительная генерация будет включаться для питания объектов критической инфраструктуры в период возможных обесточиваний.

Работа по установке дополнительных генерирующих мощностей продолжается.