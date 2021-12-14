Говорят, что имеющегося объема угля достаточно для обеспечения работы энергосистемы.

В Офисе президента уверяют, что в Украине хватит угля для электростанций.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV заявил заместитель руководителя ОП Ростислав Шурма.

Он сообщил, что на сегодня в работе есть 14 из 15 энергоблоков АЭС, которые несут нагрузку в 12,5 ГВт мощности и производят ежесуточно 300 млн КВт/ч электроэнергии.

По его словам, до конца отопительного сезона атомная энергетика будет обеспечивать 60-65% потребности в электроэнергии.

Читайте такжеВитренко рассказал, почему "Нафтогаз" не закупал более дешевый газ веснойЧто касается угля, то он признал, что запасы довольно низкие: "Сейчас на складах электростанций 450 тыс. тонн. и еще 150 тыс. тонн - в портах".

Этот дефицит он объяснил глобальным экономическим кризисом и агрессивными действиями России, которая заблокировала поставку угля по железной дороге из Казахстана.

В то же время он заверил, что имеющегося объема угля достаточно для обеспечения работы энергосистемы в Украине.

"Чтобы возобновлять запасы угля, мы ежемесячно будем импортировать от 6 до 10 кораблей с углем до апреля. А на конец этого года мы уже будем иметь 800 тыс. тонн угля на складах с учетом собственной добычи и импорта из Польши", - отметил он.

Импортировать этот уголь будет ДТЭК, ПАО "Донбасс-энерго" и государственная компания "Центрэнерго".

Поставки угля в Украину

Как сообщал УНИАН, с 1 ноября Российская Федерация остановила экспорт энергетического угля в Украину. Кроме того, РФ заблокировала поставки угля в Украину из Казахстана.

3 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что пройти зимний период планируется за счет отечественной атомной энергетики. Также он отметил, что правительство координирует закупку угля, а Минэнерго активизирует его собственную добычу. По данным Минэнерго, Украина имеет контракты на поставку угля из Польши, Казахстана и Южно-Африканской Республики.

Компания ДТЭК Рината Ахметова зафрахтовала 7 кораблей с углем для обеспечения украинских ТЭС топливом в осенне-зимний период. По словам президента Владимира Зеленского, этим углем будет полностью закрыта потребность энергетической отрасли до конца года.

Автор: Дмитрий Хилюк