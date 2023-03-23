Возможны непродолжительные отключения электроэнергии в Житомирской области.

В Житомирской области возможны ограничения электроснабжения из-за ремонта сетевой инфраструктуры. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, генерация с запасом обеспечивает необходимые объемы мощности для нужд потребителей электроэнергии по всей стране.

"В то же время продолжаются ремонтные работы на объектах сетевой инфраструктуры, пострадавших в результате последнего массированного обстрела. Возможны непродолжительные отключения электроэнергии в Житомирской области", - сказал министр.

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Ситуация в энергосистеме Украины

В результате российских ракетных атак страна потеряла 44% атомной генерации.

9 марта 2023 года российские оккупанты выпустили по территории Украины 84 ракеты и нанесли 12 авиационных ударов.

В ряде районов Киевской области введено отключение электроэнергии.

По состоянию на 21 марта сообщалось, что сразу в двух областях Украины возможны отключения электроэнергии. Продолжаются ремонтные работы на объектах сетевой инфраструктуры.

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