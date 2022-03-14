Ранее сообщалось, что в ГРС "Баштанка" 13 марта попал снаряд, а также были повреждены газораспределительные сети "Николаевоблгаза".

Утром 14 марта специалисты Оператора ГТС Украины завершили ремонтные работы на газопроводе к ГРС "Баштанка", газоснабжение для более 12 тыс. жителей города возобновлено.

Об этом пресс-служба ОГТСУ сообщает в Facebook.

"В ГРС "Баштанка" 13 марта попал снаряд, а также были повреждены газораспределительные сети "Николаевоблгаза". Утром 14 марта специалисты ОГТСУ завершили ремонтные работы на газопроводе к ГРС и подали газ к выходному крану, чтобы восстановить газоснабжение для более 12 тыс. жителей города", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что активные боевые действия в Донецкой, Луганской, Киевской, Запорожской и Харьковской областях пока не позволяют ликвидировать повреждения и восстановить работу 37 ГРС для газоснабжения ряда населенных пунктов, в том числе — Мариуполя, Бердянска, Гостомеля, Ирпеня, Ворзеля и других.

"Ремонтные бригады ОГТСУ мониторят ситуацию и при первой же возможности начнут восстановительные работы на этих объектах", - информирует пресс-служба оператора.

Кроме того, Оператор ГТС Украины продолжает обеспечивать транспортировку газа украинским потребителям и компаниям. Так, за минувшие сутки магистральными газопроводами было направлено 109,7 млн кубометров газа для нужд страны.

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