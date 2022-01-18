СБУ задержала "на горячем" сотрудника "Укргазвыдобування" во время получения 400 тыс. грн взятки.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" прокомментировала задержание сотрудника дочерней компании "Укргазвыдобування" на получении взятки.

Как отметила пресс-служба "Нафтогаза" в Facebook, компания сотрудничает со Службой безопасности Украины и Национальной полицией в борьбе с коррупцией.

Также компания сообщила, что неотвратимость наказания за коррупцию является определяющей для всех предприятий, входящих в Группу "Нафтогаз".

"Нарушили ли закон сотрудники АО "Укргазвыдобування", определит суд. Со своей стороны национальная компания проведет анализ обстоятельств принятия их на работу в 2016-2017 годах, и системы принятия соответствующих управленческих решений в АО "Укргазвыдобування", - говорится в сообщении.

"Укргазвыдобування" и коррупционный скандал:

"Укргазвыдобування" - крупнейшая газодобывающая компания Украины, доля которой в общем объеме добычи углеводородов в стране составляет около 70%. 100% акций компании принадлежат НАК "Нафтогаз Украины".

18 января 2022 года служба безопасности Украины сообщила, что уличила должностных лиц предприятия с государственными корпоративными правами АО "Укргазвыдобування" в вымогании 400 тыс. грн взятки от частной компании за несоздание препятствий для выполнения тендерного соглашения.

Одного из злоумышленников сотрудники СБУ задержали "на горячем" во время получения неправомерной выгоды на сумму 400 тыс. грн.

Должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления всех лиц, причастных к функционированию коррупционной схемы.