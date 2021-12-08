Украина сократила импорт газа более чем в 6 раз, до 2,6 млрд куб. м газа.

В ноябре объем транспортировки природного газа из Европейского Союза в Украину составил 11,6 млн куб. м, в то же время экспорт вместе с реэкспортом газа из Украины в страны Европы - 579 млн куб. м.

Об этом сообщает пресс-служба "Оператор ГТС Украины".

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Импорт газа по сравнению с предыдущим месяцем уменьшился на 92%, или на 143 млн куб. м. В ноябре источником импорта газа стала Венгрия, из которой поставили 11,6 млн куб. м благодаря виртуальному реверсу. Экспорт и реэкспорт газа в ноябре выросли на 21% и по сравнению с октябрем и составили 578,5 млн куб. м.

В компании отметили, что в ночь на 1 ноября произошла авария на участке Трансбалканского газопровода, в результате чего основные поставки газа в Венгрию обеспечила Украина. Соответственно заказчики увеличили экспорт в Венгрию на 40% - до 314,2 млн куб. м.

Экспорт в Словакию составил 181,4 млн куб. м, в Польшу - 76,9 млн куб. м. Экспорт в Молдову в ноябре не происходило.

Импорт газа:

12 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает на то, что при необходимости сможет увеличить импорт природного газа через территорию Словакии.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) на 4 декабря составили 15,94 млрд кубометров, что почти на 38,4% меньше прошлогодних показателей.

В связи с тем, что с 1 октября "Газпром" прекратил транзит газа в направлении Венгрии, начиная с октября импорт газа из ЕС в Украину переориентировался на другие направления — из Польши и Словакии.

При этом, по сравнению с прошлым годом, за 11 месяцев 2021 года Украина сократила импорт газа более чем в 6 раз – с 15,6 до 2,55 млрд куб. м газа. А экспорт и реэкспорт составил 2,207 млрд куб. м.

Автор: Анна Бредихина