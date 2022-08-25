В День Независимости особенно жестоким обстрелам подверглась Днепропетровщина.

Энергетики ДТЭК совместно с Вооруженными силами Украины вернули свет для 15 тысяч семей в 15 населенных пунктов Днепропетровской и Донецкой областей, которые подверглись ракетным атакам в День Независимости.

Об этом говорится в сообщении в компании ДТЭК.

В частности с разрешения военных энергетики смогли полностью или частично вернуть свет в 9 населенных пунктов Донецкой области. Электроснабжение восстановлено для 11 975 семей в Бахмутском и Краматорском районах.

"Больше всего восстановлений удалось выполнить вчера в Бахмутском районе. Восстановлен свет для 5,6 тысяч семей Бахмутской громады и 5,7 тысяч семей Торецкой громады. Обе громады подвергаются постоянным обстрелам и разрушениям. Аналогичная ситуация и в Славянской громаде, где специалисты Донецкие электросети смогли вернуть свет в более 100 домохозяйств. Еще более 400 домохозяйств запитаны в Константиновской громаде", - сообщили в компании.

В День Независимости особенно жестоким обстрелам подверглась Днепропетровщина. Это привело к повреждению линий электропередач в трех районах области. Аварийные бригады ДТЭК Днепровские электросети оперативно провели работу по их восстановлению, как только получив разрешение на выполнение ремонтов от ГСЧС и ВСУ.

"За сутки энергетикам удалось восстановить электроснабжение еще в 6 населенных пунктах Днепропетровщины в Никопольском, Новомосковском районах, а также Широковский и Апостоловской громаде в Криворожском районе. Свет вернули в 2 865 домов жителей, которые были обесточены из-за боевых действий", - сообщили в компании.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте https://energy-heroes.com.ua собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.